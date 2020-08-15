تقارير: ميسي سيغادر برشلونة إذا لم تحدث تغييرات

زعمت تقارير إسبانية، أن النجم ليونيل ميسي اتخذ قرار الرحيل عن برشلونة إذا لم تتخذ الإدارة قراراً بالتغيير.

وكشفت إذاعة "كادينا كوبي" في الساعات الأولى من صباح السبت، أن ميسي سيغادر عقب الخسارة الثقيلة التي تعرض لها البارسا من بايرن ميونيخ بثمانية أهداف لاثنين.

وأضافت أن ميسي سينتظر رد فعل إدارة برشلونة بعد الخروج من الموسم الحالي بدون ألقاب.

وأوضحت أن "ليو" ينتظر إعادة هيكلة الفريق من جديد، واصفة أنه يشعر بالغضب خلال التوقيت الحالي بعد الإخفاقات في دوري الأبطال خلال المواسم الماضية بداية من الخسارة روما ثم ليفربول وأخيراً من بايرن ميونيخ.

وذكرت الإذاعة الإسبانية أن ميسي لديه بند في عقده يسمح له بالرحيل عن برشلونة مجاناً في عام 2021.

وخرجت تقارير صحفية أوروبية في الساعات القليلة الماضية أن إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو قررت إقالة كيكي سيتين مدرب الفريق.