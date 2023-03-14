تقارير: ميسي يريد 600 مليون يورو للانتقال إلى الهلال

البوابة - كشف حساب برنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني على منصة "تويتر" اليوم الثلاثاء أن والد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي هداف باريس سان جيرمان يطالب بمبالغ طائلة نظير موافقة ابنه على ارتداء قميص الهلال السعودي.

ولم يستبعد خورخي والد "ليو" احتراف نجله في المملكة العربية السعودية بعد انتهاء العقد الحالي الذي يربطه بسان جيرمان الصيف المقبل.

لكن الهداف البالغ من العمر 35 عاماً يطالب بـ 600 مليون يورو سنوياً حتى يضع توقيعه على كشوفات الهلال، أي 3 أضعاف ما يجنيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حالياً مع النصر السعودي.

وكان النصر قد اقتناص "الدون" مطلع العام الحالي بعد فسخ العقد الذي كان يربطه بمانشستر يونايتد في صفقة أثبتت نجاحها على كافة الأصعدة.

ميسي رفض عروضاً سابقة من الهلال

وسعى النادي السعودي لإقناع المهاجم الأرجنتيني بارتداء قميصه وفقاً لتقارير إعلامية سابقة، حيث عرض عليه قرابة 300 مليون يورو سنوياً، إلا أن الفائز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات قابله بالرفض.

يذكر أن ميسي سجل 18 هدفاً وصنع 17 هدف آخر خلال 31 مباراة شارك فيها مع باريس سان جيرمان بجميع المسابقات هذا الموسم حتى الآن.