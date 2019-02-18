تقدم مونفيس وفافرينكا وتراجع فيدرر

ستانيسلاس فافرينكا

تقدم الفرنسي غايل مونفيس والسويسري ستانيسلاس فافرينكا للمركزين 23 و41 توالياً في التصنيف العالمي للاعبين المحترفين في كرة المضرب، بعد تتويج الأول بطلاً لدورة روتردام الهولندية على حساب الثاني، فيما تراجع المصنف أول سابقاً السويسري روجر فيدرر مرتبة ليحتل المركز السابع.

واحتفظ الصربي نوفاك جوكوفيتش بالمركز الأول أمام الإسباني رافاييل نادال والألماني أليكساندر زفيريف.

وتقدّم مونفيس (32 عاماً) 10 مراكز في أفضل ترتيب له منذ تراجعه من المرتبة 22 إلى 36 في 11 سبتمبر 2017.

بدوره، تقدم فافرينكا (33 عاماً) المصنف الثالث عالمياً سابقاً، 27 مرتبة في أفضل ترتيب له منذ تراجعه للمركز 263 في 11 يونيو 2018.

وتبادل فيدرر مركزه السادس مع الياباني كاي نيشيكوري الذي وصل إلى نصف نهائي دورة روتردام، فتراجع الأول للمرتبة السابعة فيما تقدم الثاني ليصبح سادساً.

وفي أفضل تصنيف في مسيرته تقدم الروسي دانييل ميدفيديف (23 عاماً) مرتبة واحتل المركز 15 بوصوله إلى نصف نهائي الدورة الهولندية.

واحتل الإيطالي ماركو تشيكيناتو (26 عاماً)، الفائز بلقب دورة بوينوس آيريس، أفضل ترتيب في مسيرته بتقدمه للمركز 17.

فيما احتفظ وصيفه في الدورة الأرجنتيني دييغو شفارتسمان بالمرتبة 19.



تصنيف العشرة الآوائل:

1- الصربي نوفاك جوكوفيتش 10955 نقطة

2- الإسباني رافاييل نادال 8320

3- الألماني أليكساندر زفيريف 6475

4- الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 5060

5- الجنوب إفريقي كيفين أندرسون 4595

6- الياباني كاي نيشيكوري 4190

7- السويسري روجر فيدرر 4100

8- النمسوي دومينيك تيم 3800

9- الأميركي جون إيسنر 3225

10- الكرواتي مارين شيليتش 3140