تقرير: أتلتيكو مدريد يوقع مع كافاني لثلاثة مواسم

أفادت تقارير تحظى بمصداقية لا بأس بها، أن إدارة أتلتيكو مدريد توصل إلى اتفاق مع مهاجم باريس سان جيرمان إيدينسون كافاني، بموجبه سينتقل إلى واندا ميتروبوليتانو عاجلاً أو آجلاً.

ووفقاً لشبكة "سكاي سبورتس"، وافق النادي الإسباني بالفعل على التوقيع مع الهداف التاريخي لأثرياء عاصمة الضوء لمدة ثلاثة مواسم.

ورغم تسلح هجوم الروخيبلانكوس بأسماء من نوعية دييغو كوشتا وألفارو موراتا وجواو فيليكس، إلا أن الفريق يعاني من أزمة كبيرة على مستوى تسجيل الأهداف، بهز شباك المنافسين في 20 مناسبة في أول 18 مباراة، كأضعف خط هجوم في الفرق الإسبانية المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

وأشار الصحفي جيانلوكا دي مارزيو، إلى أن علاقة مهاجم نابولي السابق بالنادي الباريسي أوشكت على الانتهاء، بعد اتفاقه مع أتلتي على البنود الشخصية في عقده الجديد، نظراً لتجاهل الإدارة الباريسية فتح ملف تجديد عقده.

وكشف مصدر المعلومة، أن موعد نقل المهاجم الثلاثيني إلى واندا ميتروبوليتانو غير واضح حتى هذه اللحظة، لافتاً إلى أنه في حال استقر النادي الإسباني على إبرام الصفقة في الشتاء، فسيتكفل بدفع مبلغ بسيط للنادي الباريسي، أو الانتظار حتى يوليو المقبل، للتوقيع مع مهاجم باليرمو الأسبق بموجب قانون بوسمان.

وتقلصت فرص كافاني في البقاء مع عملاق الكرة الفرنسية، بعد الكم الهائل من الإصابات التي أبعدته عن الملاعب لفترات طويلة في آخر موسمين، فضلاً عن خسارة مكانه في التشكيلة الأساسية لمصلحة ابن قارته ماورو إيكاردي.

في الوقت ذاته، أفادت صحيفة "آس" أنه في حال قرر سيميوني حسم الصفقة الشهر المقبل، فسيضطر للاستغناء عن أحد مهاجميه الحاليين، لكن دون تحديد اسم الضحية المنتظرة لكافاني – صاحب الـ 387 هدفاً في 661 مباراة في مسيرته الاحترافية حتى الآن.