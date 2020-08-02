تقرير: أغويرو يتماثل للشفاء ويقترب من المشاركة أمام ريال مدريد

اقترب سيرجيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي من المشاركة في لقاء فريقه أمام ريال مدريد، في إياب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا الشهر الجاري، بعد امتثاله بنسبة كبيرة للشفاء من الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء بيرنلي، والتي أجبرته على إجراء جراحة فى الغضروف المفصلي لركبته بمدينة برشلونة.

وكشفت صحيفة «دايلي مايل» البريطانية أن الأرجنتيني يتدرب يومياً قرابة 13 ساعة، على مدار 3 مرات يومياً، حتى يتمكن من اللحاق باللقاء المهم والمرتقب أمام ريال مدريد.

وأضاف التقرير أن جميع الفحوص الطبية التي أجراها الهداف الأرجنتيني جاءت مطمئنة للغاية، وأشارت إلى إمكانية لحاقه بلقاء ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد، حيث تفوق مان سيتي على الملكي بهدفين لهدف، في معقله، ووسط جماهيره، بملعب سانتياغو بيرنابيو، في لقاء الذهاب.

وأكد التقرير أن بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، يسعى لتجهيز أغويرو للقاء المرتقب، خاصة أنه يعلم جيداً إمكانياته، مما يزيد فرص صعود الفريق الإنجليزي إلى ربع النهائي.