تقرير: أليكسيس سانشيز إلى إنتر خلال ساعات

كشف الصحفي المعروف جيانلوكا دي مارزيو أن الساعات القادمة ستشهد الإعلان الرسمي عن ضم إنتر لنجم مانشستر يونايتد أليكسيس سانشيز.

وكانت مصادر قد تحدثت عن تراجع الشياطين الحمر عن إتمام الصفقة بعد إصابة المهاجم أنتوني مارسيال، لكن هذه التقارير تلاشت فيما بعد.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" على لسان دي مارزيو أن الثلاثاء سيشهد حسم الصفقة بشكل رسمي بعد الاتفاق بين الطرفين على كافة التفاصيل.

وكانت إدارة يونايتد قد وافقت مبدئياً على رحيل الدولي التشيلي إلى النيراتزوري، ومرت الأيام الماضية في الاتفاق حول النفقات المتعلقة باللاعب.

ومن المتوقع أن يعود سانشيز إلى الدوري الإيطالي على سبيل الإعارة لموسم واحد مع أحقية الشراء، في انتظار الكشف عن المبلغ الذي سيدفعه إنتر والنسبة التي سيتحملها من راتب المهاجم.

يذكر أن مانشستر يونايتد استغنى عن خدمات روميلو لوكاكو الذي رحل إلى إنتر أيضاً مقابل 65 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين يورو أخرى على شكل متغيرات.