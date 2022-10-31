تقرير: إصابة جديدة تبعد بوغبا عن كأس العالم

تعرض نجم خط الوسط الفرنسي بول بوغبا لإصابة جديدة في الركبة تهدد بصورة أكبر مشاركته مع بلاده في بطولة كأس العالم قطر 2022 الشهر القادم.

ولم ينجح لاعب مانشستر يونايتد السابق حتى الآن في تمثيل يوفنتوس الذي عاد إليه الصيف الماضي في أي مباراة رسمية بداعي الإصابة.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم الاثنين أن مشاركة اللاعب في المونديال القطري باتت مستبعدة بعد تعرضه لانتكاسة جديدة.

وكان صاحب الـ 29 عاماً على أعتاب الخضوع لعملية جراحية خلال الصيف لمعالجة ركبته، لكنه فضل الالتزام ببرنامج تأهيلي يتيح له الرجوع إلى الملاعب قبل بدء منافسات كأس العالم.

بدوره، أكد ماسيميليانو آليغري مدرب يوفنتوس أن الفرنسي سيعود للمشاركة مع الفريق بحلول عام 2023.

إصابة بوغبا الجديد من المرجح أن تبعده عن كأس العالم

لكن صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أكدت إصابة بوغبا في الفخذ خلال التدريبات وهي ضربة من شأنها إبعاده عن كأس العالم بصورة شبه أكيدة.

وستأخر هذه الانتكاسة من عودة لاعب خط الوسط لمدة 10 أيام على أقل تقدير ليصبح استدعاؤه ضمن تشكيلة المدرب ديدييه ديشامب أمراً مستبعداً.