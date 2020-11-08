تقرير: إيتو يتعرض لحادث سير خطير

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لسيارة مدمرة يمتلكها سامويل إيتو، وذلك إثر تعرضها لحادث خطير في الكاميرون.

وكشفت مصادر مقربة من أسرة النجم الكاميروني لشبكة "بي بي سي بيدجين"، أن الكاميروني كان داخل السيارة وقت حصول الحادث.

وتعرض أسطورة كرة القدم الإفريقية إلى هذه الحادثة وهو في طريق عودته إلى مدينة دوالا من منطقة دي ويست مساء الأحد.

ولا يزال وضع إيتو الصحي مجهولاً، ومن غير المعروف إذا ما تعرض لإصابة خطيرة أم لا، إذ لا توجد تفاصيل حول حالته حتى الآن.

في الوقت نفسه، رجحت مصادر أن يكون إيتو بخير على المستوى الجسدي.

وحظيّ إيتو بمسيرة كبيرة في عالم كرة القدم جعلته يُصنف كأحد أفضل اللاعبين في تاريخ قارة إفريقيا، وبعد الاعتزال استمر في التأثير على القارة بعمله مستشاراً لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

يذكر أن إيتو تواجد في منطقة دي ويست في الساعات الماضية من أجل حضور أحد المهرجانات وفقاً للصحف المحلية.