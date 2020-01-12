تقرير: إيريكسن وافق على الانضمام لإنتر

يبدو أن صفقة انتقال كريستيان إيريكسن لاعب وسط توتنهام إلى إنتر ميلان اقتربت من الحدوث.

واقترن اسم صاحب الـ 27 عاما بالنادي الإيطالي خلال الأيام الأخيرة في ظل رغبة المدرب أنتونيو كونتي في تدعيم خط الوسط في إطار المنافسة المحتدمة مع يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي.

ووفقاً لصحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت"، سينتقل الدولي الدنماركي إلى النيراتزوري في عقد يمتد حتى عام 2024، وكان اللاعب يرغب في الحصول على 10 ملايين يورو سنوياً في حال الانتقال بعد انتهاء عقده الصيف المقبل، لكنه في نهاية الأمر وافق على تخفيض مطالبه من أجل الرحيل إلى ميلانو هذا الشهر.

وأضافت: "حتى الآن لم يحدث أي حديث بين ماروتا ودانيل ليفي مالك نادي توتنهام، ولكن الأمور تبدو سهلة بعد موافقة اللاعب على اللعب لصالح إنتر، ومن المتوقع أن يطلب توتنهام 20 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب".

كما أن النادي الإيطالي لن يفرط في التعاقد مع آرتورو فيدال نجم وسط برشلونة حتى في حالة التعاقد مع إيريكسن، وسيحاول أيضاَ ضم المهاجم أوليفييه جيرو من تشيلسي حتى يكون بديلاً للثنائي روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز.

وقد وجهت جماهير توتنهام صافرات الاستهجان صوب الدولي الدنماركي بعد خروجه من المباراة أمام ليفربول في المرحلة الـ22 من الدوري الإنجليزي.

على الجانب الأخر فشل إنتر في الفوز على أتالانتا وخرج بتعادل بهدف لمثله ضمن الدوري الإيطالي، في مباراة أضاع فيها غريمه ركلة جزاء في الشوط الثاني.