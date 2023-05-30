تقرير: الخطوط الجوية القطرية ترعى إنتر ميلان الموسم القادم

باتت الخطوط الجوية القطرية (Qatar Airways) المرشح الأبرز للظهور على قميص إنتر ميلان الإيطالي الموسم القادم، بحسب صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية.

ومع أن الطرفين لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق رسمي، إلا أن المفاوضات بينهما وصلت إلى مرحلة متقدمة.

وكانت القطرية راعية لنادي روما في إيطاليا، قبل أن يتم استبدالها بشركة "ديجيتال بيتس" (DigitalBits) التي رعت إنتر أيضاً مطلع الموسم.

لكن تخلف شركة العملات الرقمية في تسديد الدفعات المترتبة عليها لإنتر دفع النادي لإزالة شعارها عن قمصانه.

إنتر ميلان يبحث عن راعٍ جديد والخطوط الجوية القطرية المرشح الأبرز

لهذا، باشرت الإدارة في البحث عن راعٍ مناسب للموسم المقبل، علماً بأن قمصان الفريق لم تحمل شعار أي راعٍ في آخر شهر تقريباً.

وارتبط اسم الطيران التركي برعاية محتملة للأفاعي، إضافة لشركات أخرى على غرار LeoVegas وBinance وHisense.

يذكر أن الخطوط الجوية القطرية ترعى حالياً باريس سان جيرمان الفرنسي، كما تربطها شراكة مع بايرن ميونخ الألماني.