تقرير: الخليفي على اتصال مباشر مع بوغبا

قال موقع "فوت ميركاتو" أن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان وليوناردو المدير الرياضي على اتصال مباشر مع بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد.

ومع تبقي 12 شهراً فقط على عقد الدولي الفرنسي مع الشياطين الحمر، بدأ يطفو على السطح موضوع مستقبل اللاعب.

واجتمع الخليفي بممثلي بوغبا الشهر المنصرم في نيس، وكشف الموقع أن الاتصال بات مباشراً حالياً بين رجل الأعمال القطري وصاحب الـ 28 عاماً.

الخليفي يكشف لـ بوغبا تفاصيل مشروع باريس سان جيرمان

وأفصح الخليفي وليوناردو لنجم الوسط عن مشروع النادي الباريسي والطموحات، ويبدو أن ذلك لاقى إعجاب وقبول أيقونة الشياطين الحمر.

وقال رئيس سان جيرمان لوكيل الأعمال مينو رايولا أن ناديه مستعد لتغطية مطالب اللاعب المالية، شرط أن يكون المبلغ الذي يطلبه يونايتد لإتمام الصفقة معقولاً.

ومع أن اسم الفرنسي ارتبط بعودة محتملة إلى يوفنتوس هذا الصيف، إلا أنه يبدو أكثر تقبلاً لفكرة اللعب في باريس سان جيرمان الموسم القادم.