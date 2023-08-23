تقرير: الشيخ جاسم يحسم صفقة الاستحواذ على مانشستر يونايتد

حسم الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني صفقة الاستحواذ الكلي على نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بحسب صحيفة "ذا سن" البريطانية.

وقررت عائلة غلايزر الأميركية طرح النادي للبيع في الأشهر الماضية، علما بأنها تملك الغالبية العظمى من أسهمه منذ استحواذها عليه في عام 2005.

ودخل الشيخ جاسم في منافسة مع رجل الأعمال البريطاني السير جيم راتكليف الذي سعى بدوره لحسم الصفقة.

لكن العرض الذي قدمه راتكليف مخصص فقط لشراء الأسهم التي تملكها العائلة الأميركية مما رجح كفة الشيخ جاسم الساعي للاستحواذ الكامل.

وتبلغ قيمة الصفقة حوالي 6 مليارات جنيه استرليني وفقاً للصحيفة البريطانية التي أشارت إلى أنه سيتم حسمها بصورة نهائية خلال الأشهر القليلة القادمة.

وعانى مانشستر يونايتد من بداية مخيبة لموسمه في الدوري الإنجليزي، فبعد الانتصار على ولفرهامبتون 1-0 في المباراة الافتتاحية، سقط الشياطين الحمر في الجولة الثانية خارج ملعبهم أمام توتنهام بهدفين دون رد.