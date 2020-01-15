تقرير: الكشف عن عقوبة فالفيردي

كشفت تقارير اليوم عن عقوبة فيديريكو فالفيردي نجم وسط ملعب ريال مدريد الذي قام بعرقلة ألفارو موراتا في نهائي السوبر الإسباني.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "آس" التي أكدت أن الأوروغوياني سيغيب عن ريال مدريد لمباراة واحدة فقط ستكون هي مواجهة إشبيلية المقبلة في الليغا.

وكان فالفيردي قد منع فرصة هدف محقق عندما عرقل موراتا المنفرد تماماً بمرمى تيبو كورتوا وتلقى بطاقة حمراء مباشرة غادر بسببها الملعب.

وحقق ريال مدريد بطولة السوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح بنتيجة 4-1.

وتعد البطولة التي حسمها ريال مدريد الأحد الماضي في المملكة العربية السعودية هي الـ 11 في تاريخه ببطولات السوبر الإسباني.

ويواجه ريال مدريد نظيره إشبيلية السبت المقبل ضمن لقاءات المرحلة العشرين من الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو بيرنابيو.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني بنفس عدد نقاط برشلونة المتصدر بـ 40 نقطة وبفارق الأهداف للأخير.