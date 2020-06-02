تقرير: النني يقترب من الرحيل عن بيشكتاش

كشفت تقارير اليوم الثلاثاء، أن محمد النني نجم منتخب مصر اقترب من الرحيل عن بيشكتاش عقب انتهاء فترة إعارته.

ويقضي النني في صفوف بيكشتاش فترة إعارة من آرسنال منذ بداية الموسم الجاري والمتوقف حالياً بسبب فيروس كورونا.

ووفقاً لما نشرته صحيفة " أكسام" التركية، اليوم الثلاثاء، أن عدم حصول النني على راتبه من قبل بيشكتاش خلال الأشهر الماضية قد يعجل برحيله.

وأصر المصري على حصول على راتبه كاملاً، وذلك عكس قدرة النادي في الوقت الحالي.

ورفض النني تخفيض أجره لشهري أبريل ومايو بعد اجتماع النادي باللاعبين بسبب ما تعرض له النشاط الرياضي بشكل عام.

ويعد النني من أبرز اللاعبين المصريين المحترفين خلال الفترة الماضية بعد احترافه في آرسنال قبل أن يخوض فترة إعارة مع الفريق التركي.