تقرير: انتهاء موسم سواريز مع برشلونة

انتهى موسم لويس سواريز، مهاجم برشلونة، بعد خضوعه لجراحة في الركبة، أمس الأحد، على يد الطبيب رامون كوجات.

وأجرى نجم أوروغواي جراحة، في غضروف الركبة اليمنى، بعد شعوره بآلام، داهمته قبل مباراة إسبانيول في الليغا، وتجددت خلال مواجهة أتلتيكو مدريد (2-3) في السوبر الإسباني.

وبحسب بيان رسمي صادر عن برشلونة، فإن المدة المتوقعة لغياب سواريز هي 4 أشهر، وهو ما يعني انتهاء موسمه تقريباً.

وكانت تقارير قد أكدت أمس أن النادي الكتالوني لا ينوي التعاقد مع بديل لمهاجمه الأبرز، نظراً لأن مدة غيابه لن تزيد على 6 أسابيع.

لكن وفقاً لآخر المعلومات التي توفرت عقب إجراء الجراحة، سيمتد غياب سواريز إلى 4 أشهر.