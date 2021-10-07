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تقرير: باريس سان جيرمان اتفق على شراء صلاح بعد رحيل مبابي

منشور 07 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 - 11:02
محمد صلاح
محمد صلاح

أكد تقرير أن النجم الدولي المصري محمد صلاح كان سيخلف الهداف الفرنسي الشاب كيليان مبابي في باريس سان جيرمان.

ومع ارتباط اسم مبابي بمغادرة النادي الباريسي، وضعت الإدارة الفرنسية خطة لجلب بديل مناسب.

وكشف هذه التفاصيل الصحفي دومينيك سيفيراك العامل في صحيفة "لو باريزيان"، حيث قال في مقابلة مع "ليكيب دي سوار": "لو رحل مبابي، في أي تاريخ، كل شيء كان جاهزاً لجلب محمد صلاح من ليفربول.

"استلموا الخطة، كان باريس سان جيرمان مستعداً لتوفير المال اللازم، 80 مليون أو 100 مليون يورو وكل شيء كان جاهزاً لمحمد صلاح."

يذكر أن النجم المصري يقدم مستويات استثنائية مع الريدز هذا الموسم، وقد سجل هدفاً عالمياً مطلع الأسبوع خلال مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي (2-2) في الدوري الإنجليزي، كما صنع هدفاً آخر بذكاء لزميله ساديو ماني.

محمد صلاح
كلمات دالة:محمد صلاحليفربولباريس سان جيرمانكيليان مبابي

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