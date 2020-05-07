تقرير: باريس سان جيرمان لن يتمكن من شراء حكيمي

يعتزم باريس سان جيرمان تعزيز صفوفه وخصوصاً مركز الظهير الأيمن في ظل اقتراب رحيل توماس مونييه هذا الصيف، وتم وضع أشرف حكيمي نجم ريال مدريد المعار لبوروسيا دورتموند كهدف مبدئي.

وينتهي عقد مونييه في 30 يونيو القادم، ولا يبدو أن هناك نية لتمديد التعاقد معه من قبل النادي الفرنسي إلى الآن، وسيبحث الظهير البلجيكي عن وجهة جديدة له في الدوري الإنجليزي.

وفي ظل افتراض رحيل مونييه فإن الهدف الأساسي لليوناردو مدير باريس سان جيرمان الرياضي كان فكرة التعاقد مع حكيمي.

لكن صحيفة "آس" الإسبانية كشفت أن فرصة باريس ضعيفة للغاية في الفوز بخدمات الدولي المغربي، حيث سيكون على ريال مدريد أن يُقيم مستقبله بعد إعادته من الإعارة.

وقد يكون لحكيمي دور أكبر عند العودة إلى خطط المدرب زين الدين زيدان بعد أن حقق قفزة كبيرة على مستوى الجودة في دورتموند.

وفي حالة عدم استمراره مع الملكي، فإن النادي الباريسي سيجد صعوبة كذلك في شراء عقده والذي سيكلفه ما لا يقل عن 55 مليون يورو.

ووفقاً لنفس المصدر، قرر باريس عدم متابعة حكيمي، لأن النادي الفرنسي لن يقوم هذا الصيف بإنفاق الأموال بسبب تأثيرات جائحة فيروس كورونا، وسيستهدف لاعباً قد يكون التعاقد معه زهيداً نوعاً ما على الجانب المادي مثل ماتيا دي شيليو لاعب يوفنتوس، إضافة إلى أن النادي قد يفكر في تفعيل خيار شراء ماورو إيكاردي من إنتر ميلان.