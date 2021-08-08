تقرير: باريس سان جيرمان يحجز برج آيفل للإعلان عن ضم ميسي

حجز باريس سان جيرمان برج آيفل في العاشر من أغسطس الجاري وفقاً لتقارير نقلتها شبكة "إي إس بي إن" الأميركية.

وكان النادي الفرنسي قد حجز البرج الشهير عام 2017 مقابل 300 ألف يورو للكشف عن تعاقده مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا والذي كلف خزائنه 222 مليون يورو.

ويبدو الآن أن إدارة الباريسي تخطط لفعل الأمر نفسه من خلال الإعلان عن ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي بات قريباً للغاية من العاصمة الفرنسية وفقاً لما تشير إليه أحدث التقارير.

هل سيعلن باريس سان جيرمان عن صفقة ميسي يوم الثلاثاء؟

وقال دييغو مونرويغ صحفي إي إس بي إن أن باريس سان جيرمان حجز برج آيفل يوم الثلاثاء القادم العاشر من أغسطس الجاري مما قد يعني أنه سيتم الكشف رسمياً عن التعاقد مع ميسي.

يذكر أن برشلونة لم ينجح في تجديد عقد "ليو" ليعلن الخميس الماضي عن رحيل قائده هدافه التاريخي في خطوة مفاجئة وغير متوقعة.