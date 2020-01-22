تقرير: بايرن ميونيخ لن يشتري كوتينيو

قالت صحيفة "بيلد" الألمانية الموثوقة أن بايرن ميونيخ اتخذ قراراً نهائياً بعدم تفعيل بند الشراء في عقد فيليبي كوتينيو المعار لصفوفه من برشلونة.

وكان البرازيلي قد قدم أداءً مميزاً مع البافاري الذي انتقل إليه على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وزاد تألق كوتينيو بقميص بايرن من الشائعات حول التعاقد نهائياً معه، خاصة وأنه لم يقدم المنتظر منه في البارسا كأغلى لاعب في تاريخ النادي.

وكشفت بيلد بأن القرار النهائي في بايرن ميونخ قد تم اتخاذه بالفعل بعدم تفعيل بند الشراء بعد نهاية فترة الإعارة.

وتفسر الصحيفة أن سبب هذا القرار ليس عدم اقتناع إدارة بايرن بما قدمه البرازيلي أو بما يمكن أن يقدمه مستقبلاً، وإنما لارتفاع قيمة التعاقد معه.

وسيحتاج بايرن ميونيخ إلى دفع 120 مليون يورو من أجل التعاقد مع نجم ليفربول الأسبق.

يذكر أن كوتينيو شارك في 23 مباراة مع بايرن حتى الآن وسجل 7 أهداف وصنع مثلها.