تقرير: برشلونة يتفق على ضم آسينسيو نجم ريال مدريد

اقترب برشلونة من التوصل لاتفاق سيحصل بموجبه على النجم الدولي الإسباني ماركو آسينسيو لاعب ريال مدريد الحالي.

وسيباشر النادي الكتالوني مفاوضات ضم صاحب الـ 26 عاماً بدءاً من شهر يناير القادم، أي قبل 6 أشهر من نهاية عقد اللاعب مع الفريق الملكي.

وكشفت إذاعة "راك 1" أن البارسا تفوق على جميع المهتمين بالجناح الإسباني وسيحصل بالتالي على خدماته لمدة 4 مواسم، إلا أن التوقيع على العقد سيتم في مرحلة لاحقة.

يوفنتوس وميلان يريدان آسينسيو

وارتبط اسم الدولي الإسباني بيوفنتوس وأي سي ميلان خلال الفترة الماضية، لكن برشلونة سبق كل منافسيه على ما يبدو.

يذكر أن لاعب مايوركا وإسبانيول السابق شارك في 4 مباريات فقط هذا الموسم حتى الآن بجميع المنافسات سجل فيها هدفاً وحيداً.