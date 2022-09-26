  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تقرير: برشلونة يتفق على ضم آسينسيو نجم ريال مدريد

تقرير: برشلونة يتفق على ضم آسينسيو نجم ريال مدريد

منشور 26 أيلول / سبتمبر 2022 - 08:10
ماركو آسينسيو (المصدر: أ ف ب)
ماركو آسينسيو (المصدر: أ ف ب)

اقترب برشلونة من التوصل لاتفاق سيحصل بموجبه على النجم الدولي الإسباني ماركو آسينسيو لاعب ريال مدريد الحالي.

وسيباشر النادي الكتالوني مفاوضات ضم صاحب الـ 26 عاماً بدءاً من شهر يناير القادم، أي قبل 6 أشهر من نهاية عقد اللاعب مع الفريق الملكي.

وكشفت إذاعة "راك 1" أن البارسا تفوق على جميع المهتمين بالجناح الإسباني وسيحصل بالتالي على خدماته لمدة 4 مواسم، إلا أن التوقيع على العقد سيتم في مرحلة لاحقة.

يوفنتوس وميلان يريدان آسينسيو

وارتبط اسم الدولي الإسباني بيوفنتوس وأي سي ميلان خلال الفترة الماضية، لكن برشلونة سبق كل منافسيه على ما يبدو.

يذكر أن لاعب مايوركا وإسبانيول السابق شارك في 4 مباريات فقط هذا الموسم حتى الآن بجميع المنافسات سجل فيها هدفاً وحيداً.

كلمات دالة:ماركو آسينسيوريال مدريدبرشلونةيوفنتوسميلان

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...