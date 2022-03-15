تقرير: برشلونة يحسم صفقة فرانك كيسي

توصل برشلونة لاتفاق يقضي بضم النجم الدولي الإيفواري فرانك كيسي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء الموسم الجاري وفقاً لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية.

وينتهي عقد لاعب خط الوسط الذي يبلغ من العمر 25 عاماً مع أي سي ميلان متصدر الدوري الإيطالي خلال الصيف القادم.

ولم تنجح مساع إدارة الروسونيري في إقناع الإيفواري بالتوقيع على عقد جديد مما يعني رحيله دون مقابل في يونيو المقبل.

ولم يكشف التقرير الذي نشرته الإذاعة عن طبيعة الصفقة المبرمة بين كيسي وبرشلونة من حيث القيمة ومدة العقد.

وخاض نجم أتالانتا السابق 29 مباراة مع ميلان هذا الموسم في جميع البطولات حتى الآن سجل خلالها 6 أهداف، كما صنع هدفاً وحيداً.