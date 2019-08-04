تقرير: برشلونة يقترب من استعادة نيمار على سبيل الإعارة

وجد برشلونة الحل من أجل التعاقد مع نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان دون الاخلال بميزانيته.

وكشف البارسا عن ميزانية الموسم الجديد والتي أظهرت استحالة دفع 200 مليون يورو لجلب صاحب الـ 27 عاماً.

بدورها، قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن العلاقة بين نيمار وباريس سان جيرمان وصلت إلى طريق مسدود خاصة بعد خلاف المهاجم الأخير مع المدير الرياضي ليوناردو.

وأشارت إلى أن ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي يريد التخلي عن البرازيلي المثير للجدل، إلا أن نيمار لا يفكر في ارتداء سوى قميص برشلونة وهو ما قد يجبر بطل الليغ 1 على التفاوض مع البلاوغرانا.

ووفقاً للصحيفة، لن يقبل باريس فكرة تبادل اللاعبين مما سيدفع النادي الكتالوني لمحاولة ضم نيمار على سبيل الإعارة لموسم واحد مع أحقية الشراء.

ولم يشارك نيمار مع باريس سان جيرمان في كأس السوبر الفرنسي أمس أمام رين، كما ظهر منزعجاً وبعيداً خلال الاحتفال بتتويج فريق العاصمة الذي تغلب على غريمه بهدفين لهدف.

وسبق ولعب البرازيلي لبرشلونة بين 2013 و2017، وحقق معه 10 بطولات، كما سجل 105 أهداف.