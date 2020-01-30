تقرير: برشلونة يقرر عدم التعاقد مع بديل لسواريز

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن إدارة برشلونة قررت عدم إجراء أي صفقات خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وسعى البارسا للتعاقد مع مهاجم صريح لتعويض لويس سواريز الذي أصيب وخضع لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

ورغم تأكيدات كيكي سيتيين، المدير الفني لبرشلونة، على حاجته لمهاجم في المرحلة المقبلة، إلا أن الإدارة قررت الصبر حتى الصيف.

وكان رودريغو مورينو، مهاجم فالنسيا الخيار الأقرب للقدوم، إلا أن المفاوضات فشلت مع إدارة الخفافيش في نهاية المطاف.

ووفقاً للصحيفة، كانت إدارة برشلونة تود تكرار سيناريو كيفين برينس بواتينغ، عندما تعاقدوا معه في الشتاء الماضي ولم يكلف النادي الكثير.

لكن هذا الأمر لم يكن ممكنًا هذا العام، حيث طلبت إدارة فالنسيا مبلغاً كبيراً للتخلي عن مورينو، كما كان من المستحيل إقناع آرسنال بترك النجم بيير إيميريك أوباميانغ في هذا الوقت الحرج من الموسم.

ولا تزال إدارة البارسا تؤمن بضرورة التعاقد مع مهاجم في الصيف لمنافسة سواريز من جهة، وللتحضير لحقبة ما بعد الدولي الأوروغوياني من جهة أخرى.

يذكر أن اسم برشلونة ارتبط أيضاً بدوسان تاديتش، مهاجم أياكس، إلى جانب تقارير شبكة "سكاي سبورت" بتقدم لإدارة الكتالونية بعرض قيمته 100 مليون يورو للتعاقد مع ريتشارليسون من إيفرتون.

كما يجدر الإشارة إلى أن لاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر، يُعد هو الخيار الأول بالنسبة لبرشلونة في الصيف المقبل لخلافة سواريز رغم تأكيدات اللاعب لسعادته في السان سيرو حاليًا.