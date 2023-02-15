تقرير: برشلونة يكمل صفقة ضم المكسيكي جوليان آراوخو

كشف الصحفي الإيطالي فابريتزيو رومانو أن برشلونة نجح أخيراً في حسم صفقة الظهير الأيمن المكسيكي جوليان آراوخو من لوس أنجيليس غالاكسي بعد أن استعصت عليه خلال سوق الانتقالات الشتوي الشهر الماضي.

وحاول البارسا استقطاب اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً من الفريق الأميركي قبل إغلاق نافذة انتقالات يناير، وتم التوصل لاتفاق سريع مع اللاعب وناديه في صفقة بقيمة 4 ملايين يورو.

لكن مسؤولي البلاوغرانا فشلوا في تقديم الوثائق الرسمية المطلوبة لتسجيل الصفقة بفارق 18 ثانية فقط عن الموعد المحدد وفقاً لموقع "بارسا يونيفرسال".

وحاول برشلونة استئناف المسألة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلا أن طلبه قوبل بالرفض ليصبح مصير آراخو معلقاً نظراً لعدم قدرته على الرجوع إلى الدوري الأميركي.

ولجأ النادي الكتالوني بالتالي إلى محكمة التحكيم الرياضي للبت في القضية.

وخططت الإدارة لإعارة اللاعب لفريق آخر حتى نهاية الموسم الجاري بحال عدم اتخاذ قرار لصالحها، أو أن يتدرب المكسيكي مع اللاعبين الاحتياطيين حتى يحين الصيف ويصبح بالإمكان تسجيله رسمياً.

برشلونة يحسم الصفقة

لكن الاستئناف الذي قدمه البارسا مع المحكمة أثبت نجاحه على ما يبدو، وسيسافر آراوخو بالتالي إلى إقليم كتالونيا غداً الخميس للتوقيع على عقد يمتد حتى صيف عام 2026.

وسينخرط الظهير الأيمن بالتالي مع فريق بارسا أثلتيك، وستتم الاستعانة به في الفريق الأول بحال احتاج المدير الفني تشافي هيرنانديز له.