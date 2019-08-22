تقرير: برشلونة ينسحب نهائياً من سباق ضم نيمار

أفادت تقارير بانسحاب برشلونة نهائياً من سباق التعاقد مع نيمار من باريس سان جيرمان بسبب غريمه ريال مدريد.

سيطرت قضية رحيل أو استمرار البرازيلي رفقة بي إس جي على سوق الانتقالات طوال الصيف في ظل رغبه المهاجم المثير للجدل بالرحيل.

وكشفت تقارير إسبانية أن البارسا قرر إيقاف كل مفاوضاته للتعاقد مع نيمار نهائياً بعد محاولاته السابقة التي باءت بالفشل.

وأفاد برنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني الشهير أن انسحاب النادي الكتالوني من الصفقة يأتي بسبب غريمه ريال مدريد، ومحاولاته هو الآخر حسم الصفقة لصالحه.

وأوضح البرنامج أن برشلونة علم أن بي إس جي يفضل بيع نيمار إلى ريال مدريد، فقرر مباشرة إيقاف مفاوضاته.

يذكر أن نيمار لم يشارك في أي من لقاءات باريس سان جيرمان الافتتاحية في الدوري الفرنسي وكأس السوبر.