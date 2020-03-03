تقرير: بيريز يرفض عودة رونالدو لريال مدريد

حسم ريال مدريد موقفه حيال عودة نجمه السابق كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الحالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت تقارير إلى رغبة البرتغالي في العودة إلى العاصمة الإسبانية مجدداً، بعد تواجده في ملعب سانتياغو بيرنابيو، أول أمس الأحد، لمساندة الملكي في مباراته أمام برشلونة، ضمن المرحلة الـ 26 من الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز فريقه السابق بهدفين دون رد.

وقال موقع "le10sport" الفرنسي، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يرفض فكرة عودة رونالدو مجدداً، حتى لو أراد اللاعب العودة.

وكان رونالدو غادر صفوف ريال مدريد متجها إلى يوفنتوس في صيف 2018، في صفقة بلغت نحو 100 مليون يورو.

وشارك رونالدو مع يوفنتوس في 21 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم، سجل خلالها 21 هدفاً.