تقرير: توتنهام يمنح مورينيو ضعف راتب بوتشيتينو

قالت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن جوزيه مورينيو سيحصل على راتب سنوي قدره 15 مليون جنيه استرليني، أي ضعف ما كان يتقاضاه ماوريسيو بوتشيتينو في توتنهام.

وكان النادي اللندني قد أعلن صباح الأربعاء، عن تعيين البرتغالي مديراً فنياً جديداً للفريق حتى نهاية موسم 2023-2022، خلفاً للأرجنتيني بسبب النتائج السيئة الأخيرة في الدوري الإنجليزي.

بدوره، أقيل مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي بعد سلسلة نتائج مخيبة أيضاً.

ورفض المدرب البالغ 56 عاماً تدريب روما وبنفيكا وليون، ولم يصغ لعروض الدوري الصيني، رغم ارتباط اسمه بتدريب إنتر ميلان ويوفنتوس قبل بداية الموسم، حرصاً منه على العودة للدوري الإنجليزي.

ويسعى مورينيو بأن يصبح أول مدير فني، يحقق بطولات كبرى مع 3 أندية إنجليزية مختلفة، بعدما سبق له تدريب تشيلسي ومانشستر يونايتد.

يذكر أن توتنهام يقبع بالمركز 14 في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة من 12 مباراة.