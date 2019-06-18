تقرير: خاميس يقترب من نابولي

أشارت تقارير إعلامية كولومبية إلى أن خاميس رودريغيز بات قريباً من الانتقال إلى نابولي.

ويشارك الدولي الكولومبي حالياً مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها البرازيل.

وقالت شبكة "إي إس بي إن" بنسختها الكولومبية أن خاميس سينضم إلى نابولي للعمل تحت إشراف مدربه السابق كارلو أنشيلوتي، وذلك بعد نهاية إعارته لبايرن ميونيخ من ريال مدريد.

وقضى نجم الملكي موسمين في صفوف بطل ألمانيا شارك خلالها في 67 مباراة، سجل فيها 15 هدفاً وصنع 20 هدفاً آخر.

ورفض الكولومبي تمديد إعارته مع بايرن أو تفعيل بند الشراء، ليرحل عن صفوفه مع نهاية الموسم المنصرم.

ومن المتوقع أن ينهي فريق الجنوب الإيطالي، الصفقة مقابل 10 ملايين يورو على شكل إعارة لموسم واحد، أو الشراء مقابل 40 مليون يورو.