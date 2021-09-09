تقرير: دورتموند يوافق على بيع هالاند لريال مدريد

كشفت تقارير إعلامية عن توصل بوروسيا دورتموند لاتفاق شفهي مع ريال مدريد حول التعاقد مع المهاجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند صيف العام المقبل.

ويعد النجم البالغ من العمر 21 عاماً أحد أبرز المواهب الشابة في العالم حالياً وهو مطلوب بشكل كبير من قبل عمالقة أوروبا.

وارتبط اسم المهاجم بمانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ في الأشهر الماضية.

لكن "دياريو مدريديستا" ادعت أن انتقال اللاعب إلى مدريد بات الأكثر قابلية للحصول نظراً للاحترام الكبير الذي أظهره النادي الإسباني تجاه نظيره الألماني.

وقالت تقارير خلال سوق الانتقالات الماضي أن دورتموند لم يفكر ولو لوهلة ببيع هالاند هذا الصيف، وهو أمر أخذه ريال مدريد بمنتهى الجدية ليبتعد مباشرة عن طاولة المفاوضات.

وأدت هذه الخطوة لجعل الملكي الطرف الأول من حيث أحقية الحصول على خدمات اللاعب نهاية الموسم الجاري.

وقال المصدر أن المهاجم النرويجي تعهد بالتوقيع لريال مدريد.

ويعني هذا التطور أن المدرب كارلو أنشيلوتي سيحظى بخدمات هالاند وكيليان مبابي مبدئياً تحت تصرفه بدءاً من الموسم المقبل بحال نجاح النادي في جلبهما.