تقرير: ديبالا إلى مانشستر يونايتد خلال ساعات

كشفت مصادر إيطالية أن باولو ديبالا اقترب أكثر من مانشستر يونايتد وأن الصفقة ستحسم خلال الساعات المقبلة.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن اقتراب الدولي الأرجنتيني من الشياطين الحمر في صفقة تبادلية ينتقل على إثرها روميلو لوكاكو إلى يوفنتوس.

وتحدثت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" على لسان أكثر من صحفي موثق حول الاقتراب من حسم الأمور.

وزاد من ذلك تأكيد وكيل أعمال لوكاكو نفسه أن وجهته المقبلة قد حُسمت بالفعل، دون الكشف عن هوية الفريق الذي سينضم إليه المهاجم البلجيكي.

لكن أنباء جديدة أشارت إلى أن يوفي سيكون الوجهة القادمة للوكاكو مما يعني أن ديبالا سينتقل بدوره للشياطين الحمر في صفقة تبادلية.