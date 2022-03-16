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تقرير: ديمبيلي يوافق على الانتقال إلى باريس سان جيرمان

منشور 16 آذار / مارس 2022 - 01:01
عثمان ديمبيلي
عثمان ديمبيلي

ادعى موقع "فوت ميركاتو" أن المهاجم الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح برشلونة توصل لاتفاق شفهي يقضي بانتقاله إلى باريس سان جيرمان الصيف القادم.

ويمتد عقد صاحب الـ 24 عاماً مع النادي الإسباني حتى نهاية الموسم الجاري، ولم تنجح الإدارة حتى الآن في إقناعه بالتوقيع على عقد جديد.

ويستطيع الفائز ببطولة كأس العالم 2018 التفاوض حالياً مع أي طرف مهتم بخدماته، على أن يوقع على كشوفاته رسمياً بعد انتهاء الموسم.

ورغم تألقه في الفترة الأخيرة مع برشلونة نظراً لتفاهمه مع التعاقدات الجديدة وعلى رأسها الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، إلا أن ديمبيلي يبدو عازماً على الرحيل.

يذكر أن نجم بوروسيا دورتموند السابق خاض مع البارسا 137 مباراة رسمية في جميع المسابقات حتى الآن سجل خلالها 32 هدفاً وصنع 28 هدف آخر.

تشافي مدرب برشلونة يرغب ببقاء ديمبيلي
تشافي مدرب برشلونة يرغب ببقاء ديمبيلي
كلمات دالة:عثمان ديمبيليبرشلونةباريس سان جيرمان

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