تقرير: دي ليخت ينضم إلى برشلونة مقابل 65 مليون جنيه

أكدت شبكة "سكاي سبورت" أمس الاثنين أن برشلونة نجح في حسم صفقة انتقال ماتياس دي ليخت مدافع أياكس، بعد فترة طويلة من المفاوضات بين النادي ووكيل أعمال اللاعب.

واتفقت إدارة النادي الكتالوني مع نظيرتها في أياكس على انتقال دي ليخت، مقابل دفع 65 مليون جنيه استرليني، كما حدث من قبل في صفقة توقيع زميله فرينكي دي يونغ.