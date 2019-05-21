تقرير: دي ليخت ينضم إلى برشلونة مقابل 65 مليون جنيه

أكدت شبكة "سكاي سبورت" أمس الاثنين أن برشلونة نجح في حسم صفقة انتقال ماتياس دي ليخت مدافع أياكس، بعد فترة طويلة من المفاوضات بين النادي ووكيل أعمال اللاعب.
واتفقت إدارة النادي الكتالوني مع نظيرتها في أياكس على انتقال دي ليخت، مقابل دفع 65 مليون جنيه استرليني، كما حدث من قبل في صفقة توقيع زميله فرينكي دي يونغ.
وشهدت الصفقة فترة من الشد والجذب بسبب رغبة مينو رايولا وكيل أعمال اللاعب في طلب راتب أكبر، بالإضافة إلى حصوله على عمولة خاصة نظير إنهاء الأمور.
يذكر أن أندية يوفنتوس ومانشستر سيتي وسان جيرمان أبدت اهتمامها بضم قائد أياكس، لكن رغبة اللاعب الشخصية رجحت كفة برشلونة.
Via SyndiGate.info
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