تقرير: راموس خارج ريال مدريد العام القادم

قال موقع "إل ديسماركي" الإسباني، أن سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، وافق على الانتقال إلى أحد الأندية الصينية، بعد انتهاء عقده الحالي مع الملكي في صيف 2021.

وأوضح الموقع أن قائد ريال مدريد استقر على هذا القرار الصيف الماضي، واعترف بذلك للمقربين منه.

بدورها، كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية المقربة من الغريم برشلونة عن مشكلة داخل أسوار النادي المدريدي ستطفو على السطح قريباً، إذ أن عقد راموس ينتهي في 30 يونيو 2021، وحتى هذه اللحظة لم يتلق أي عرض لتجديده، وهو ما يشكل معضلة للنادي الأكثر تتويجاً بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة، أن هناك بعض العوامل تجعل إدارة ريال تفكر كثيراً قبل قيامها بتجديد عقد المدافع، منها تقدمه في السن، وبلوغه عامه الـ 35 عند نهاية عقده، وهو ما يجبر إدارة النادي على مراجعة حساباتها قبل تقديم عرض لراموس الذي يتقاضى راتباً ضخماً قدره 12 مليون يورو سنوياً.

من جهة أخرى، أوردت تقارير إسبانية في وقت سابق أن ديفيد بيكهام، أسطورة كرة القدم الإنجليزية ومالك إنتر ميامي، يسعى لإحضار راموس إلى ناديه الأميركي.

وتحدثت وسائل إعلامية إسبانية الصيف الماضي، عن تلقي قائد ريال مدريد، لعرضٍ مغرٍ من نادٍ صيني لم يتم الكشف عن هويته، وهو ما جعله يقدم طلباً الرحيل، إلا أن فلورنتينو بيريز رئيس الملكي رفض ذلك.