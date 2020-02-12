تقرير: رونالدو نادم على ترك ريال مدريد

كشفت تقارير عن مفاجأة بشأن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق.

ووفقاً لما نشرته شبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، يبدو البرتغالي نادماً على رحيله عن ريال مدريد، وقد صرح بذلك لأصدقاء مقربين.

وزعمت الشبكة أن رونالدو أخطر أصدقاءه بأن الدوري الإيطالي أقل قيمة من نظيره الإسباني، كما أن يوفنتوس لا يجذب الأنظار مثل ريال مدريد.

ونشرت الشبكة أن رونالدو "قال لمقربين منه بأنه لم يكن عليه أن يرحل عن العاصمة الإسبانية، وأنه نادم على ذلك".

وأشارت تقارير إلى أن "صاروخ ماديرا" يسعى لتوسيط بعض المقربين منه، للتشاور مع إدارة الملكي حول عودته من جديد.

يذكر أن رونالدو انتقل من ريال مدريد إلى يوفنتوس مقابل 100 مليون يورو، بعد رفض رئيس النادي فلورنتينو بيريز منحه راتباً يساويه بنجم برشلونة ليونيل ميسي.

وخاض صاحب الـ 35 عاماً هذا الموسم 28 مباراة مع يوفنتوس في جميع المسابقات حتى الآن، وسجل 23 هدفاً وصنع 3 أهداف أخرى.