تقرير: رونالدو نادم على مغادرة ريال مدريد

أقر كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس أنه ارتكب خطأ حينما قرر الرحيل عن ريال مدريد بعد رفض فلورينتينو بيريز رئيس النادي طلبه بزيادة راتبه، وذلك وفقاً لتقارير إعلامية.

واعترف البرتغالي أمام بعض زملائه السابقين بأنه يشعر فعلا بالندم على رحيله عن الملكي، وانضمامه إلى يوفي في 2018.

ويواجه رونالدو سيلاً من الانتقادات هذا الموسم بسبب أدائه غير الثابت، وصعوبة الدوري الإيطالي مقارنة بنظيره الإسباني الذي أسهم في تحقيقه جائزة الكرة الذهبية 4 مرات مع ريال مدريد.

وقالت صحيفة "إيه بي سي" الإسبانية أن هذا السبب وراء شعور البرتغالي بالندم على رحيله إلى إيطاليا.

وقاد رونالدو، يوفنتوس إلى التتويج بلقب الدوري الإيطالي، وكأس السوبر الإيطالي في أول موسم له مع الفريق.

يذكر أن رونالدو سيكمل عامه الـ 35 في فبراير المقبل، وهو يدرك الآن أنه في السنوات الأخيرة من مسيرته داخل المستطيل الأخضر، ومن ثم فقد لا يحصد أي القاب فردية أخرى.