تقرير: رونالدو يتفق مع مانشستر يونايتد على الرحيل

بات رحيل النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد أمراً متوقعاً بمجرد فتح أبواب سوق الانتقالات الشتوي مطلع العام المقبل.

ويدرك الهداف المخضرم أن تردي العلاقة التي تجمعه بالمدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ لن يسهل من مهمته في المشاركة مع الفريق بصفة أساسية باستمرار، كما أن أسلوب اللعب الذي يفضله المدرب لا يتناسب مع قدرات النجم البرتغالي.

رونالدو على أعتاب الرحيل عن مانشستر يونايتد

ومع اقتراب العقد الذي يربط "الدون" مع يونايتد على الانتهاء، يبدو أن شهر يناير سيشهد رحيله عن ملعب أولد ترافورد.

وأكد فلوريان بليتينبيرغ صحفي شبكة "سكاي" الألمانية أن النادي الإنجليزي اختار الكاميروني إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ المتألق حالياً في صفوف بايرن ميونخ لتعويض "CR7".

وسيسهل يونايتد عملية رحيل الهداف البالغ من العمر 37 عاماً بالاستماع لأي عرض يصل من أجله حين يفتح سوق الانتقالات الشتوي أبوابه.

وتشكل العودة إلى سبورتينغ لشبونة بعد نهائيات كأس العالم قطر 2022 خياراً محتملاً أمام اللاعب.