تقرير: رونالدو يدرس الرحيل عن يوفنتوس

كشفت إذاعة "راديو روسونيرا" الإيطالية أن النجم كريستيانو رونالدو يفكر بالرحيل عن يوفنتوس نهاية الموسم الجاري.

وبدأت هذه الأنباء بالظهور الشهر الماضي، قبل أن يتزايد الحديث عنها مع بدء الصيف.

وشارك صاحب الـ 35 عاماً مع يوفنتوس في 75 مباراة حتى الآن سجل فيها 53 هدفاً، وذلك منذ قدومه من ريال مدريد صيف عام 2018.

وبعد موسم أول دون التوقعات، عاد رونالدو الموسم الجاري لتقديم المستويات التي عرف بها وسجل 21 هدفاً في 22 مباراة.

يذكر أن التقارير لم تكشف عن وجهة البرتغالي المحتملة بحال رحيله عن يوفنتوس فعلياً.