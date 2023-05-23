تقرير: رونالدو يقرر الرحيل عن النصر والرجوع إلى أوروبا

ادعت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قرر الرحيل عن النصر السعودي الذي انضم لصفوفه مطلع العام الجاري في صفقة تاريخية.

وكشفت الجريدة الصادرة من كتالونيا أن "صاروخ ماديرا" لم يتكيف مع طبيعة الحياة في الدولة الخليجية وبات يرغب في الرجوع إلى أوروبا بحلول سوق الانتقالات الصيفي.

ووقع صاحب الـ 38 عاماً على عقدٍ مع "العالمي" يمتد لموسمين جعله لاعب كرة القدم الأعلى أجراً في التاريخ.

وسجل البرتغالي 13 هدفاً في أول 17 ظهور له مع النصر، لكن الفريق فقد صدارة الدوري السعودي (دوري روشن) لصالح غريمه الاتحاد الذي بات يتخلف عنه بفارق 3 نقاط قبل خوض مباريات الجولة الـ 28 من البطولة.

هل سيستمر رونالدو في النصر الموسم القادم؟

وشهدت الأسابيع الماضية بعض التصرفات المثيرة للجدل من قبل الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات، كما تدهورت علاقته بالمدير الفني رودي غارسيا قبل أن تتم إقالة الفرنسي وتعويضه بالكرواتي دينكو يليتشيتش.

وكشفت الصحيفة أن رحيل رونالدو المحتمل قبل انتهاء عقده سيجبره على دفع مبلغ تعويضي ضخم للنادي السعودي، كما قد يكلفه الإيقاف لفترة تصل إلى 4 أشهر.

إلا أنه قادر على الرحيل دون أي تبعات بحال اتفاقه مع النصر على إنهاء العقد الذي يربط الطرفين بالتراضي.

يذكر أن المهاجم المخضرم مرشح لقيادة خط هجوم النصر حين يلاقي خصمه الشباب اليوم الثلاثاء في قمة الجولة الـ 28 من الدوري السعودي.