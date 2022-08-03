تقرير: ريال مدريد لا يخطط لإجراء صفقات جديدة

اكتفى ريال مدريد بطل أوروبا بتحركه المبكر في سوق الانتقالات الصيفي الجاري بعدما أبرم صفقتين مهمتين لتعزيز دفاعه ووسطه.

وجلب النادي الملكي المدافع الألماني أنتونيو روديغر، ولاعب خط الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني.

ريال مدريد يتخلص من الحمل الزائد

فيما غادر صفوف المدريدي عدة نجوم آخرين إما لانتهاء عقودهم أو على سبيل الإعارة وهم الويلزي غاريث بيل والبرازيلي مارسيلو والإسباني إيسكو ومواطنه بورخا مايورال، والصربي لوكا يوفيتش.

وقالت "دياريو آس" أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي يعتزم التخلص من لاعبين آخرين قبل إغلاق نافذة سوق الانتقالات هما ألفارو أودريوزولا وماريانو دياز لأنه لا يثق بأي منهما.

وأشارت إلى أن رحيل ماركو آسينسيو وداني سيبايوس محتمل أيضاً شرط وصول عروض مناسبة لكليهما.

وفيما عزز الغريم الأزلي برشلونة صفوفه بالعديد من التعاقدات الجديدة هذا الصيف، يبدو ريال مدريد ومدربه أنشيلوتي مقتنعين بالنجوم الحاليين.