تقرير: ريال مدريد يتجه للتعاقد مع صلاح عوضاً عن مبابي

أشارت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية إلى رغبة ريال مدريد في التعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ووفقاً للصحيفة، حددت إدارة الميرينغي مبلغ 126 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع الدولي المصري.

وسيعمل ريال مدريد قبل ذلك، على بيع غاريث بايل، وتعويضه بأحد أفضل الأجنحة في أوروبا.

ويتمثل الخيار الأمثل بالنسبة للمدرب زين الدين زيدان بالتعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، إلا أن الإدارة ترى أن صفقة الفرنسي الشاب ستكلف 250 مليون جنيهاً.

لكن موقع "إل ديسماركي" الإسباني قال أن ريال مدريد يدرس التعاقد مع صلاح بدلاً من مبابي، خاصة أن سعر المصري أقل مقارنة بنظيره الفرنسي.

وأوضح التقرير أن رئيس النادي المدريدي يرى أنه سيضم صلاح بسهولة نهاية الموسم الحالي، مقابل 126 مليون جنيه.

وخاض صلاح هذا الموسم 36 مباراة في كافة المسابقات مع ليفربول، نجح خلالها في تسجيل 19 هدفاً وصناعة تسعة أهداف أخرى.

على الجانب الآخر شارك مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 مباراة سجل خلالها 25 هدفاً وصنع 16 هدفاً آخر.