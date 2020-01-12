تقرير: ريال مدريد يحسم صفقة فان دي بيك

أفادت تقارير بأن ريال مدريد فاز على مانشستر يونايتد في المنافسة على ضم أحد دوني فان دي بيك نجم وسط أياكس.

وقالت صحيفة “ذا سن” البريطانية أن يونايتد كان يستطيع الحصول على خدمات الهولندي الصيف الماضي مقابل 20 مليون جنيه استرليني فقط.

وبعد أن عقد الشياطين الحمر الكثير من المحادثات مع فان دي بيك، قرر النادي الإنجليزي إيقاف الصفقة.

وأشارت إلى أن يونايتد عاد لمطاردة اللاعب هذا الشتاء، بسبب حاجة المدرب أولي غونار سولشاير إلى ضم لاعبين ذوي جودة عالية في خط الوسط.

وأوضحت الصحيفة بأن يونايتد فوجئ بحسم ريال مدريد للصفقة وموافقته على ضم الهولندي مقابل 47 مليون جنيه.

وقالت الصحيفة أن راتب فان دي بيك في ريال مدريد سيصل إلى 100 ألف جنيه أسبوعياً، وهو أربعة أضعاف ما يتقاضاه حالياً في أياكس.