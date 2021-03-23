تقرير: ريال مدريد يحسم صفقة هالاند بمبلغ ضخم

كشفت وسائل إعلام إسبانية، بينها صحيفة "ماركا" المقربة من ريال مدريد، ومن خلال برنامج "إل تشيرينغيتو" المتخصص في أخبار الانتقالات أن ريال مدريد استطاع التفوق على كبار أندية أوروبا، واتفق بالفعل على صفقة انتقال الهداف إيرلينغ هالاند، نجم بوروسيا دورتموند، مقابل قيمة كبيرة وصلت إلى 150 مليون يورو.

وذكر أن النادي الملكي تواصل مع وكيل النرويجي واستطاع التوصل إلى اتفاق مبدئي، مستعيناً بالرغبة الكبيرة التي أبداها هالاند قبل أيام برغبته في حمل قميص ريال مدريد، من خلال ما كشف عنه مقربون من اللاعب، كما أشارت إلى ذلك وسائل إعلام إسبانية، على غرار "أي بي سي".

وهذا على الرغم من أن النجم الشاب تحدث علناً عن أنه يحترم عقده الحالي مع دورتموند، والذي تتبقى فيه 3 سنوات، علماً بأنه يحتوي شرطاً جزائياً بنحو 75 مليون يورو، مع موافقة النادي، مما يعني أنه لا يستطيع الرحيل بدفع الشرط الجزائي فقط، إذ لا بد من موافقة رسمية من دورتموند.

ويرتبط ريال بعلاقة جيدة جداً مع إدارة دورتموند، وسبق أن أبرم العديد من الصفقات مع النادي الألماني، أبرزها في فترة سابقة، السماح بانتقال أشرف حكيمي معاراً.

وتبين وفقاً للبرنامج الإسباني أن الـ150 مليون يورو، هي للضغط على دورتموند بالموافقة رسمياً، وكذلك لقطع الطريق على أندية أخرى راغبة بشدة في الحصول على هالاند، أبرزها تشيلسي ومانشستر سيتي وبرشلونة، لكن الأخير انسحب من السباق بسبب الوضع المالي الصعب الذي يعيشه.

وعلى الرغم من أن الأمر لم يتم رسمياً، لكن ريال مدريد بات قريباً جداً من إنهاء الصفقة لصالحه، خاصة وأنه لم يعد راغباً في مفاوضة باريس سان جيرمان على انتقال كيليان مبابي، ويراهن على ضمه مجاناً في صيف 2022.