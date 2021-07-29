تقرير: زياش أهم أهداف ميلان هذا الصيف

قال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن نادي ميلان يعتبر النجم المغربي حكيم زياش أحد أبرز أهدافه في سوق التعاقدات الصيفي الحالي.

تأتي هذه التقارير في ظل الشكوك التي تحوم حول دور نجم أياكس أمستردام السابق رفقة تشيلسي بعدما قدم موسماً أولاً مخيباً للآمال.

ويتطلع الروسونيري لاستقطاب لاعب وسط ذكي يستطيع تعويض هاكان تشالهانوغلو الذي رحل إلى الغريم إنتر ميلان مؤخراً.

زياش مرشح للانتقال إلى الدوري الإيطالي

وصل زياش إلى العاصمة الإنجليزية صيف العام الماضي مقابل 40 مليون يورو في عقد يمتد لخمسة مواسم.

وشارك اللاعب في 39 مباراة سجل خلالها 6 أهداف، ولم يكن يوماً جزءاً أساسياً من تشكيلة المدرب توماس توخيل الذي تولى الإشراف على البلوز منتصف الموسم خلفاً لفرانك لامبارد.

ورغم فوز تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا، إلا أن المغربي قد يرى نفسه بعيداً عن أسوار ملعب ستامفورد بريدج.