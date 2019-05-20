تقرير: زياش يزامل صلاح في ليفربول الموسم القادم

سيكون حكيم زياش نجم أياكس أمستردام، موضع صراع بين أكبر أندية أوروبا في سوق الانتقالات الصيفي، وقد تكون الفرصة سانحة أمامه لمزاملة النجم محمد صلاح في ليفربول.

ونقل موقع "كالتشيوميركاتو" الإيطالي تصريحات عن مارك أوفر مارس، المدير الرياضي لأياكس، أكد فيها أن وجهة الدولي المغربي المقبلة قد تكون إنجلترا، صوب ليفربول بدلاً من مانشستر سيتي كما تشير التكهنات.

وربما تبدو فرص زياش أكبر للتألق واللعب بانتظام في ليفربول تحت ثلاثي الهجوم المميز المكون من محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، فيما يتواجد العديد من الأسماء البارزة في نفس مركزه في مانشستر سيتي.

كما تهتم أندية إيطالية بالتعاقد مع النجم المغربي مثل إنتر ميلان وروما، لكنها على الأرجح لن تتمكن من منافسة العروض المالية القادمة من إنجلترا.

وكان نجم "أسود الأطلس" قريباً من الانضمام لروما الصيف الماضي، لكن نادي العاصمة الإيطالية لم يحسم الصفقة وفضل التعاقد مع خافيير باستوري وبات الآن يعض أصابع الندم.

وأبهر زياش المتابعين بتألقه في حملة وصول أياكس أمستردام إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما قاد الفريق للقب الدوري الهولندي بعد غياب، ونال جائزة أفضل لاعب في الفريق هذا الموسم.