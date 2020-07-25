تقرير: زيدان يحسم مستقبل إيسكو

أفادت تقارير إسبانية، اليوم السبت، بأن زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، حسم مستقبل إيسكو.

وذكر موقع “ديفينسا سنترال”، أن زيدان طلب من فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، عدم الاستغناء عن نجم الوسط والمراهنة عليه الموسم القادم.

وأوضح الموقع المتخصص في أخبار ريال مدريد أن زيدان طلب من بيريز عدم الاستماع لأي عرض بشأن إيسكو، وأشار إلى أن المدرب أكد أن لاعب الوسط سيظهر أفضل نسخة لديه الموسم المقبل، رغم أنه لم يحجز مقعداً ثابتاً ضمن التشكيلة الأساسية.

وقال الموقع: "يرى زيدان أن إيسكو قطعة مهمة يستغلها لإرهاق المنافسين؛ لأن اللاعب يصعب إيقافه عندما يكون في مستواه المعهود، ويمكن توظيفه في خطتي 4-4-2 و4-3-3.

وأكد المصدر أن بيريز وافق على طلب زيدان، رغم اهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد مع إيسكو البالغ من العمر 28 عاماً.

وشارك إيسكو في 30 مباراة مع ريال مدريد الموسم الحالي، لكن بواقع 1618 دقيقة، سجل فيها 3 أهداف، وصنع هدفين، علماً بأن عقده مع النادي الملكي يمتد حتى يونيو 2022.

وانتقل إيسكو لريال مدريد من مالاغا صيف عام 2013، وشارك مع الميرينغي في 307 مباراة، سجل فيها 51، وصنع 54.