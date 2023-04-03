تقرير: زيدان يعود للتدريب وريال مدريد وجهته المفضلة

البوابة - اقترب الفرنسي زين الدين زيدان من العودة للتدريب وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية اليوم الاثنين.

وكان "زيزو" قد غادر منصبه على رأس الجهاز الفني لريال مدريد في صيف 2021، ولم يشرف على تدريب أي فريق منذ ذلك الحين.

وأشارت تقارير سابقة إلى رغبة المدير الفني الفرنسي في تولي قيادة منتخب فرنسا بعد بطولة كأس العالم قطر 2022، إلا أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قرر تجديد عقد المدرب الحالي ديدييه ديشامب لفترة إضافية.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان أعلم المحيطين به بأنه يعتزم الرجوع للتدريب الصيف المقبل.

هل سيعود زيدان لتدريب ريال مدريد؟

اقترحت الجريدة الكتالونية وجهتين للمدير الفني الفرنسي هما باريس سان جيرمان أو ريال مدريد رغم البيان "القاسي" الذي نشره صانع الألعاب السابق عقب رحيله عن النادي الإسباني، إلا أنه ما زال يرتبط بعلاقة جيدة مع الرئيس فلورنتينو بيريز.

يذكر أن عقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد حالياً سيصل إلى نهايته مع نهاية الموسم القادم، إلا أن مصيره مرهون بمسيرة الفريق في دوري أبطال أوروبا.