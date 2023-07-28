تقرير: ساديو ماني يوقع على عقد انتقاله إلى النصر السعودي

كشفت تقارير إعلامية أن النجم الدولي السنغالي ساديو ماني وقع على عقد انتقاله لصفوف النصر السعودي.

وكان بايرن ميونخ يسعى لبيع المهاجم البالغ من العمر 31 عاماً بعد موسم أول لم يتمكن خلاله من إقناع الجهاز الفني في ملعب آليانز آرينا بقدراته.

وسيحصل بطل ألمانيا على 40 مليون يورو نظير إتمام الصفقة، أي أكثر بـ 8 ملايين يورو مما دفعه لجلب الهداف السنغالي العام الماضي من ليفربول.

بدوره، سيتقاضى ماني قرابة 40 مليون يورو على شكل أجور بحسب ما نقلته شبكة "سكاي" الألمانية.

وسينضم اللاعب بالتالي إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا في صفوف النصر وصيف بطل الدوري السعودي.