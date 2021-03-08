تقرير: صلاح أبلغ ليفربول برغبته في الرحيل

قالت تقارير أوروبية اليوم الاثنين، أن محمد صلاح هداف ليفربول اتخذ قرار الرحيل عن الريدز الصيف المقبل، مضيفة أن وجهته قد تكون إلى إسبانيا.

وارتبط الدولي المصري باحتمالية الرحيل عن ليفربول، بعد التصريحات التي أدلى بها مسبقاً لصحيفة "آس" الإسبانية والتي ألمح خلالها إلى رغبته باللعب لأحد قطبي إسبانيا (ريال مدريد أو برشلونة).

ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي اكسبريس" فإن الوضع السيء الذي يعيشه ليفربول هذا الموسم على المستوى المحلي ينذر بسوق انتقالات مفاجئ وقوي خلال الصيف.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن موقع "Todofichajes" الإسباني، أن صلاح أبلغ إدارة ليفربول أنه يريد الرحيل عن آنفيلد الصيف المقبل ولديه بالفعل وجهة سينضم إليها.

وتكهن الموقع الإسباني أنه من المرجح أنه ينتقل المصري إلى إسبانيا وسط رغبته في اللعب لأحد ريال مدريد أو برشلونة، مضيفاً أن ريال قد يكون الوجهة الأقرب في ظل بحثه عن لاعب هداف مميز.

وأشارت "دايلي إكسبريس" إلى أن الناديين الإسبانيين قد يواجهان صعوبة في توفير الأموال اللازمة لضم البالغ من العمر 28 عاماً بسبب الأزمة الاقتصادية التي سببتها جائحة كورونا.

ويعاني ليفربول من تراجع نتائجه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فحامل اللقب تراجع إلى المركز السابع بعدما تجمد رصيده عند 43 نقطة.