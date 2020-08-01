تقرير: صندوق الاستثمار السعودي يوجه أنظاره صوب ميلان

أفادت وسائل إعلامية أن صندوق الاستثمار السعودي يدرس الاستحواذ على نادي ميلان، وذلك بعد انسحابه من صفقة شراء نيوكاسل يونايتد.

ودخل صندوق الاستثمار في مفاوضات جادة لشراء النادي الناشط في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عدة أشهر، لكن الصفقة فشلت في النهاية وأعلن الصندوق رسمياً انسحابه منها.

وأوضحت صحيفة "صناديق" الإلكترونية السعودية أن المسؤولين في الجانب السعودي يدرسون جدياً الاستحواذ على ميلان المملوك حالياً من قبل صندوق إيليوت الأميركي.

ومر ميلان بمرحلة عدم استقرار مالي وإداري منذ باعه مالكه السابق سيلفيو بيرلوسكوني، لكنه بدأ يعود للطريق الصحيح هذا الموسم.

يُشار إلى أن شراء بيرلوسكوني لميلان في ثمانينيات القرن الماضي أحدث ثورة في العالم، إذ صنع فريقاً سيطر على إيطاليا وأوروبا لسنوات ويعد أحد أفضل أجيال كرة القدم عبر تاريخها خاصة بامتلاكه الثلاثي فرانك رايكارد وماركو فان باستن ورود خوليت بجانب فرانكو باريزي وباولو مالديني.