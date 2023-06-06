تقرير: عودة ميسي إلى برشلونة تتعقد

كشف الصحفي الشهير جيرارد روميرو مساء اليوم الثلاثاء أن عودة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى برشلونة باتت مهددة بالفشل.

وقال مورينو أن آخر جولة من المحادثات بين النادي الكتالوني وخورخي والد الهداف المخضرم ووكيل أعماله وصلت إلى نقطة حساسة.

يتزامن هذا التراجع المقلق في المفاوضات مع عرض نادي الهلال السعودي المغري المقدم للمهاجم البالغ من العمر 35 عاماً منذ فترة.

أين سنرى ميسي الموسم القادم؟

اجتمع وفد يمثل العملاق السعودي مع "ليو" أمس الاثنين بعد ساعات من خوض مباراته الأخيرة بقميص باريس سان جيرمان الذي سيرحل عن صفوفه مجاناً هذا الصيف.

وقال روميرو: "وصلتني مكالمة محبطة فيما يخص عودة ميسي إلى برشلونة، نحتاج الآن إلى معجزة أو إلى تغيير كبير في الأوضاع، لم ينته الأمر بعد، لكنه بات في غاية التعقيد نظراً للتوقيت."